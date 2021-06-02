原訂5搶1中華隊將在3日打完疫苗後前往斗六進行集訓，但就在傍晚負責組訓的中華棒協接獲雲林縣政府來電，因考量國內疫情嚴持續延燒，婉拒中華培訓隊進駐斗六集訓，導致中華隊無任何場地展開集訓，再於考量主辦國提供的比賽行程安排及防疫措施並無法提供棒協要求的安全需求，本會將待提報體育署核准後，正式向WBSC提出放棄參加此項賽事。

棒協在27日召開選訓會議選出36人大名單，日前也敲定國內30人集訓名單，也有不少旅外球員表態願意參賽，隊職員原訂要在明日接種疫苗後展開集訓，現在卻因雲林縣政府突然來電，緊急「喊卡」。

棒協表示，由於國際疫情未見和緩，墨西哥以及舉辦城市普埃拉市(PUBELA)疫情也依然嚴峻，為保護球隊教練團、球員以及工作人員安全，不得不放棄最後的奧運資格賽，棒協也會將決議呈報體育署獲准，之後將向WBSC正式提出放棄參加2020年東京奧運棒球項目最終資格賽。

棒協強調，除了向原先表達願意參賽的全體球隊職員致上歉意外，也感謝他們的付出，期許在年底舉辦的U23世界盃與亞錦賽再與大家共同拚戰。

(中時 )