中央疫情指揮中心今天公布國內新增219例COVID-19本土病例，其中以新北市123例最多，新北累積病例已破5千例，而苗栗科技廠群聚恐仍在擴散，不到一周，累積確診病例已達323例，成為北北桃外，疫情最嚴峻的縣市。

今日公布新增219本土病例，新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市及台中市各1例。

8日統計全國本土新增病例。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

全國今年累計本土病例已有10449例，其中新北市突破5千大關，共有5013例，台北市3641例居次，桃園市483例，第四名為近期確診數竄升的苗栗縣，已有323例，主要原因仍是縣內科技廠群聚，至今已有5家電子科技廠有員工確診。

雙北病例來看，台北市萬華區累計1497例最多，有7區已破200例，新北部分則有8區破200例，仍以板橋、中和、三重、新莊為熱區。

8日統計雙北本土累計病例。（圖／陳友齡製圖，素材取自達志影像）

(中時新聞網)