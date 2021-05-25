屏警破獲大麻園區，起獲價值500萬元成品及製作工具一批。(警方提供)

疫情嚴峻，警方打擊犯罪仍堅守崗位，里港警分局日前接獲線報，鹽埔鄉一處工寮疑有種植大麻情形，幹員經多日跟監，見時機成熟，共派出18名警力、身著全套防護裝備破門攻堅，發現6名移工皆未戴口罩，除趕緊配發口罩外，更隨即監測身體狀況，隨後起出價值約500萬元的大麻成品及器具。

里港警方指出，雖在防疫緊繃的氣氛下，員警仍接獲線報，稱屏東縣鹽埔地區某處有種植大麻並製造大麻香煙情形，分局立即指示偵查隊及派員組成專案小組，並派人歷經多日現勘層層過濾可疑人車，歷時多日跟蹤埋伏，見時機成熟，於23日下午3時許，分3小組、約18名警力全副武裝，身穿全套防護裝備破門攻堅。

一舉查獲44歲王姓等6名外籍移工，並現場查扣大麻植株13餘株、大麻香菸約19支及爐具等大麻煙菸製造工具，市價約台幣500萬元。警方調查發現，此處大麻園區於去年底開始種植，因為出入皆為外籍移工，成品是否流入市面，正積極追查。

辦案幹員透露，目前正是疫情緊張時刻，破門時發現所有人都沒戴口罩，趕緊要求對方全部戴上，所有人都必須量測體溫，員警也不敢大意，通通身著防護裝備，深怕不小心便染疫。所幸移工並無相關接觸史，且身體狀況皆正常。

里港警分局長楊龍祥表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然現正值防疫期間，警方仍持續強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

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(中時 )