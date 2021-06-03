曾任基隆市警察局警員張晉維、黃民欣涉嫌假藉辦案名義，暗槓毒品，與余姓男子合作牟利。今年2月張、黃因私吞詐騙集團贓款，讓上游車手不滿爆發衝突，整起黑吃黑案件才東窗事發，基隆地檢署近日偵結，檢方將依4警員、4民眾依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，並對張員求處13年有期徒刑，建請法院繼續羈押。

今年2月余男得知賴姓友人需要提領詐騙贓款，找來黃姓男子、警員張晉維、黃民欣合作，演出一場假辦案、私吞錢財的戲碼。據了解，事發前，賴男因急需用錢，讓黃男前往銀行提領60萬元現金，而余男一行人為私吞贓款，事先在黃男身上放置微量毒品，並請張、黃員製造盤查假象，藉機拿走現金，並以持有毒品為由，將黃男交給其他分局同仁偵辦，讓賴男以為錢遭警方查扣。

張員、黃員取得120萬現金後，從中抽取約20萬元，餘額再全數給余男，事後，賴姓男子發現事情有異，找來黃員談判，並將人打傷，事情才東窗事發。

檢警調查，張員從警前與余男認識，2人為某取錢財不擇手段，早在去4月開始，計畫由余男以買毒品為由釣出毒販，張員再找來請他同仁出面逮人，但員警卻將查扣毒品私吞，前後總計偵辦3起毒品案件，分別暗槓75公克、115公克K他命，以及250公克大麻，更曾因有毒販請求「簡單處理」，將摻有白砂糖的毒品倒在派出所後方水溝，湮滅事證。

基隆地檢署近日偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例起訴4警員、4民眾，其中張員湮滅證據，嚴重敗壞官箴，犯後飾詞卸責，檢方向法院求處有期徒刑13年重刑，另外余男始終否認犯行，誤導偵查方向，毫無悔意，也未繳回犯罪所得，求處有期徒刑14年重刑。

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(中時 )