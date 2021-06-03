外埔所所長紀適華受贈後，特別製作感謝狀答謝吳女在疫情關鍵時刻捐贈防疫物資。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

吳姓女子為大甲警分局第一線員警加油打氣。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區吳姓女子的母親曾於8年前走失，當地警方細心詢問案情並積極找到吳母，吳女感於目前疫情嚴峻，員警站在前線協助防疫，經常處於高風險場域工作，她自掏腰包購買近4000片防疫口罩捐贈員警，讓第一線外勤同仁備感窩心。

大甲警分局表示，疫情持續延燒，全國共體時艱防堵疫情，分局轄區於5月31日及6月1日連續兩日收到民眾暖心之舉，一位吳姓民眾購買76盒醫療級口罩致贈外勤員警，以感念大甲警分局同仁在多年前協助。

吳姓女子於2013年間，因母親走失而心急如焚的至外埔分駐所報案協尋，受理案件同仁極具同理心，不僅細心詢問案情，更耐心安撫並積極通報其他派出所協尋，所幸母親也順利平安健康尋獲，但員警們團結一致盡全力協助的情景，至今仍讓吳女銘感於心。

由於吳女父親也曾擔任警職工作，身為警眷一分子，更能理解警察在工作的辛勞，尤其在疫情嚴峻之時，警察戰守防疫工作最前線，為了保護執勤安全，於是表心意購買3800片醫療級口罩致贈員警。

外埔所所長紀適華受贈後，特別製作感謝狀答謝吳女在疫情關鍵時刻捐贈防疫物資，讓第一線外勤同仁備感窩心。

大甲警分局長李建興表示，協助民眾為民服務乃警察職責，沒想到多年前同仁克盡己責的舉動，會讓民眾牢記至今，可見只要警察同仁以同理心幫助鄉親解決困難，民眾一定會有所感受。

李建興非常感謝吳女肯定員警的窩心之舉，同時也呼籲時值防疫關鍵時刻，市民及業者務必遵守相關防疫措施及規定，多一分防護就多一份安心，切勿心存僥倖，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，共同防堵疫情散播。

(中時 )