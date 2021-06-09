署長陳家欽體諒員警近期對抗疫情辛勞，9日慰勞菜色豐富的便當。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

署長陳家欽體諒員警近期對抗疫情辛勞，9日慰勞菜色豐富的便當。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

署長陳家欽體諒員警近期對抗疫情辛勞，9日慰勞菜色豐富的便當。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

國內疫情嚴峻，警政署長陳家欽體諒第一線警察同仁近期勞心勞力，特別在9日中午訂購特製餐盒及水果，並由台東縣警局局長趙瑞華親自致贈所轄19個分駐所、派出所，甚至是相隔太平洋的蘭嶼、綠島等離島員警，都能感受到其關心及慰問心意，不少員警大讚：「吃在嘴裡，暖在心裡」。

員警打開便當，豐富又新鮮的菜色讓人眼睛一亮，不禁食指大動，據了解，不論是人口最稠密、工作繁重的市區抑或偏遠的郊區派出所員警，9日都能吃到暖心的抗疫便當及飯後水果。

疫情當前，台東警察分局全體配合衛生、醫療等單位加強執行相關防疫工作，稽查轄區違規營業場所、勸導民眾佩戴口罩、停止戶外10人以上、室內5人以上群聚，查散播假消息等，更肩負維護醫療院所安全的重要工作。此外，日前陳家欽也替第一線警察爭取防疫物資及疫苗接種，確保員警執勤過程安全無虞。

台東分局長鍾德勳表示，除了轉達署長慰勞心意，感謝同仁全心投入各種防疫勤務辛勞，堅守崗位、無畏病毒之勢，陪伴鄉親、居民共同面對接下來的防疫延長戰。

(中時 )