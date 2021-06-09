前總統府資政徐立德8年前與音樂家陳怡伶結婚，婚後2人感情不睦，徐男打官司要求離婚，目前法院審理中；陳女另提告要徐男把原本同住房屋的電梯拆除，並賠償她500萬元，台灣高等法院維持一審認定，駁回她的請求。可上訴。

陳女提起請求回復原狀訴訟表示，她與徐立德在2013年結婚前共同持有房屋，並登記共有，但2015徐男以年事已高、身體行動不便之故，未經她同意，私自訂購電梯設備，並拆除房屋的螺旋梯，她被迫接受已經拆除裝設工程，且無權過問。

陳女說，徐男當時因施工遷出房屋，迄今尚未竣工，目前仍處於未完工之凌亂狀態，長達3年多，房屋多處呈現發霉腐朽，致使她所付出之數千萬裝潢費用及藝術品，形同廢墟，她請求徐男回復回狀，並賠償修復費用等損失500萬元。

一審、二審都認定，陳女知悉施作電梯工程之事且未曾反對，況且建物一樓大門有保全人員駐守，搭乘電梯需以磁卡感應，施工人員需經屋主即上訴人同意後，始可進出施作，徐男是取得陳同意後，才施作工程，。

合議庭認為，徐男並非無權用電梯設施占有建物。陳女以未經其同意而安裝電梯設施為由，請求徐男回復原狀、賠償500萬元，沒有無理由，不應准許，判陳女敗訴、駁回請求。可上訴。

(中時 )