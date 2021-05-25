對於台灣新冠疫情延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中22日提出「校正回歸」概念，引起各界熱議和質疑。輿情網站《網路溫度計》指出，22日當天陳時中的說法創下他這一年多來網路聲量的最高峰，但值得注意的是，當天陳時中的負面聲量也創下新高。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查2020年1月20日至2021年5月24日期間衛福部長陳時中的網路聲量趨勢，結果顯示，陳時中的網路聲量在22日因為一句「校正回歸」創下新高，共有96,406筆討論，甚至超過2020年2月4日武漢台胞包機返台事件發生時。

《網路溫度計》發現，22日陳時中的負面網路聲量也創下新高，占當日陳時中總網路聲量的20.25%，正面聲量則占14.22%，中立占65.53%。同時，《網路溫度計》也分析網友在討論「校正回歸」時的熱門關鍵字，指出這4個字可能帶來另一層隱憂。

此外，由於連日來的輿論、網路反應，把中央疫情指揮中心罵到臭頭，甚至出現許多梗圖流傳，重創指揮中心威信，不僅藍營罵翻，連綠營都有人都感慨此舉影響民眾信任度。而陳時中也在24日首度改口，把兩個數字「加在一起」，並在記者會上正式說出「總計本土確診數」，推翻2天前的說法，而這也是指揮中心22日推出「校正回歸」的說法以來，第一次加總，不再堅持必須分開計算。

(中時新聞網)