親綠寫手林瑋豐近日遭網友揪出，他本人就是在PTT上散佈有人刻意在抹黑「疾管家」製造假新聞的反串，並試圖將風向帶成是大陸的「認知作戰」，遭全網砲轟。對此，醫師潘建志表示，林瑋豐的反串堪稱是「偽陽性假新聞」，正如同體內病毒量太低的偽陽性確診者，呼籲指揮中心未來在澄清任何一則假新聞前，不要理睬不類似訊息，以節省資源。

林瑋豐昨（24日）在臉書上表示，PTT有許多帳號在洗版，鼓吹民眾移除或封鎖疾管署LINE帳號「疾管家」，卻被網友揪出整起事件就是由他一人自導自演，本人隨後也道歉表示自己是在惡搞反串。

潘建志於臉書表示，不論是蔡總統臉書、指揮中心記者會，以及疾管家，最近都花了相當多篇幅澄清假訊息，但大部份的假訊息他「看都沒看過」。潘建志指出，這些離譜的訊息，影響力有限，第一次大量出現，往往就是在被澄清的時候。

針對林瑋豐的自導自演，潘建志將它稱之為「偽陽性假新聞」，並以PCR篩檢當作比喻，當檢驗者體內病毒量不夠、CT值太高的結果就是陰性，但快篩結果算是偽陽性，不能把這些因偽陽性而隔離的人當作確診者。

潘建志呼籲，指揮中心應節省資源，不要理睬這些偽陽性假新聞，讓民間的台灣事實查核中心去處理。最後他也說，過去一直有個都市傳說，防毒公司不斷製造病毒來逼人們買防毒軟體。「我希望假訊息打擊單位自已製造假訊息的說法，只是都市傳說而已。」

林瑋豐爭議事件一次看。（圖／陳友齡製圖，素材取自本報系資料照、達志影像）

(中時新聞網)