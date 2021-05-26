防疫大作戰，辛苦的第一線人員不只醫護還有警察，就有員警分享，在快篩站站崗，不僅是大太陽下穿全身防護裝備、汗流浹背的問題，重點是會遇上民眾的詢問、不戴口罩者的刁難，甚至發生不只一次的喋血事件，「都在折磨警察」。

22日一名男子未戴口罩在台北車站附近閒晃，2名派出所員警獲報前往勸阻，突然遭男子用1把疑似開山刀襲擊，造成兩名員警頸部、手臂中刀受傷，當場濺血，畫面曝光，讓人怵目驚心。

一名員警在臉書社團《我們的警察故事》貼出照片，是新竹市警察局第一分局樹林頭派出所員警站崗快篩站，只見員警全身包緊緊在大太陽下站崗；脫下裝備後，全身制服都是深淺不一的汗濕痕跡。

員警透露，在快篩站遇到的問題，不只是全身裝備、汗流浹背而已，還有當地居民的陳抗、不希望安置在這，還有民眾的詢問、不戴口罩者的刁難。甚至還發生不止一件的喋血事件，都在折磨警察。

這名員警表示，在派出所內的也不輕鬆，因為在家防疫相對增加的便是家暴案、投資詐欺案、未戴口罩轉報案，讓整個警力負擔大幅增加。他也提出呼籲：「現階段我們只能期許大家遵守防疫措施，體諒第一線的警消醫護」。

文章一出，不少網友紛紛回應：「波麗士大人們辛苦了」、「轄區所的警察辛苦了」、「辛苦了，加油」、「」、「警察總是在各種天災人禍中站在第一線，感恩您們的付出，我能做的是~努力守法，不增加警察的負擔」，還有人建議「調查局，地檢署，憲兵也可設站，大家共體時艱」。

(中時新聞網)