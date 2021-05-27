桃園市立圖書館為提升市民藝術涵養，111年度館舍展覽自今年6月1日起至6月30日開放申請，提供藝術家及喜愛藝術創作的民眾申請展覽，不限國籍資格與藝術類型都可以投件申請，展覽場地提供中壢分館、平鎮分館、新屋分館、龍潭閱覽室等4處館舍，展覽期間原則上約為1個月，最高可獲5萬元補助。

桃園市文化局表示，為鼓勵優秀創作者申請展覽，前三名入選者，最高可獲得5萬元補助金，支應展覽相關費用，包含展品運送、展覽文宣製作、畫冊設計等，除了對於創作者而言是莫大的支持與鼓勵，並期待藉由展覽提升民眾藝文興趣。

文化局說，文化局歷年展覽徵件都獲得不錯的迴響，109年度展覽共有48件申請，經審查通過其中45件參展；110年度則是40件申請，其中37件參展。而111年度展覽，即將於6月1日起開放徵件，作品形式類型及申請者資格都沒有設限，任何類型的藝術創作如水墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、雕塑、篆刻、美工設計、陶藝、攝影、複合媒材、新媒體藝術等，均歡迎踴躍投件。

文化局指出，只要填寫展覽申請表，說明展覽的展示空間規畫、展品清冊及相關資料，就有機會參展。徵件作品入選後，將在111年度配合圖書館安排檔期展出，展覽申請簡章可至各分館索取，相關資訊也可以參閱桃園市立圖書館官網。

(中時 )