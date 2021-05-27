全國村里長聯誼總會27日也寫下公開信，向蔡英文總統喊話要疫苗。(蔡依珍攝)

中央買嘸疫苗地方急跳腳，全國村里長聯誼總會27日也寫下公開信，向蔡英文總統喊話，強調身處基層看到里民驚恐、百業蕭條，但外國疫苗遲遲不進來，直言未通過三期試驗的國產疫苗，未能在國際疫苗護照認證，國人走不出去、打了等於白打，感嘆已有多位里長確診，大聲疾呼要蔡英文別再躲臉書後面，趕快站出來統籌分配疫苗政策。

身兼全國村里長聯誼總會總會長的桃園區汴洲里長楊鑫坤表示，全國村里長聯誼總會串聯全台里長，共同寫下一封「給蔡英文總統的公開諫言」，希望敦促蔡英文在非常時刻，站出來帶領大家面對難關，領導中央的疫苗政策做更彈性、更積極、有效的處理，「再慢就來不及了！」

「病毒不會分藍綠、也不會分執政或在野！」楊鑫坤說，現在是共同保護我們的家、保護這塊土地所有的同胞百姓身家性命的重要時刻，不該再有意識形態，應該要動員更多全國的力量，包含民間或企業界，儘速把疫苗買回來，他也直言，「若政府不便出面，讓專業的民間企業來！」像是台灣有「護國神山」台積電，這個籌碼剛好在關鍵時刻展現影響力。

楊鑫坤也提到，蔡英文高喊國產疫苗7月上陣，但國產疫苗並沒有完成三期的試驗，對國人的健康是相當大的一個考驗，更甚的是，到時候國際疫苗護照誰來認證？如果沒有國際認證，人民依然走不出去，打了等於白打！

楊鑫坤感嘆，身為基層的村里長，看到里民的驚恐、百業的蕭條、依賴勞力維生家庭的無奈和悲歌，整個社會荒腔走板，身處第一線每天看到的都是憂心、害怕的里民，他更提到，雙北陸續有里長確診，直言里長打疫苗沒有優先、照顧里民卻是身先士卒，每天消毒、發關懷包等，都是不斷幫忙政府補破網、擦屁股，因此全台里長大串聯、不再隱忍，寫下公開信，並同步郵寄到總統府，大聲疾呼要求蔡英文別再躲在臉書後，趕快站出來和國人共同面對處理嚴峻的疫情，加入疫苗進口和提升施打率。

(中時 )