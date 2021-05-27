眾議院上星期通過了「調查1月6日國會暴動委員會法案」，法案會送往參議院復核，現在共和黨人已準備抵制，以阻撓委員會的成立。

美聯社報導，星期四，參議院將要表決真相調查委員會是否成立，雖然民主黨在參議院達到剛好一半的席次，但是即使參議院議長(美國副總統)也參與投票，也就只有51比50，這無法達到60票的門檻，也就是說，只要共和黨不跑票，也就無法展開辯論。

川粉1月6日試圖闖入國會大廈的畫面。（美聯社）

民主黨對星期四的表決感到悲觀，黨鞭之一的伊利諾伊州參議員迪克·德賓（Dick Durbin）說：「我們發生暴民衝入國會大廈，不應知曉真相嗎？而我們爭取不到共和黨人加入我們，為該事件有個歷史真相，我感到可悲。」

他說：「參議院出的問題，就是反對黨出了問題。」

1月6日的美國國會暴動事件震驚美國政界，餘波仍在持續，當時川普在演講中似乎煽動支持者圍攻國會大廈，並給了這些民眾一種不切實際的希望，似乎這樣做可以推翻拜登（Joe Biden）的當選。在這起事件中，川普倒底該負多少責任，成了真相調查會的主要議題。

共和黨內部也有同意該議案的議員，卻是在比較基層的眾議院。上星期，35名共和黨眾議員決定支持該法案，其中包括共和黨大佬-錢尼前副總統的女兒莉茲錢尼(Liz Cheney)。

在投票前，已故的國會警察布萊恩·西尼克（Brian Sicknick）的母親，出面表態支持真調會成立。她的兒子是在1月6暴動期間，阻止失控的民眾衝入國會的執法人員之一，不幸的是，他與暴徒交戰後昏倒，並於第二天死亡。

布萊恩的母親，葛拉蒂絲(Gladys Sicknick)說：「我建議所有反對真調會法案的參議員們，先去看看我兒子在阿靈頓國家公墓的墓塚，並在那裡對他說你們的決定。」

「撇開政治，你們難道不想知道1月6日發生的事情的真相？」

目前已知有少數的共和黨人，比如猶他州參議員羅姆尼(Willard Romney，曾參與2012年總統大選，敗給歐巴馬)，和阿拉斯加參議員麗莎·默科夫斯基(Lisa Murkowski)，是極少數表態支真調會的共和黨參議員。至於緬因州參議員蘇珊·柯林斯（Susan Collins），則是原則上不反對議案的精神，但主張對法案細部進行調整，以吸引更多支持。但是到目前為止，並沒有超過10名共和黨參議員倒戈。

如果沒有戲劇性的例外，共和黨參議員們將會跟隨參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的決定，他已拍板將真調會視為「民主黨純粹的政治動作」。

麥康奈爾曾經說過，川普在國會暴動有煽動的責任，但他不同意民主黨的真調會，認為他們只是「想對前總統難看。」

北卡羅來納州參議員湯姆·提利斯（Thom Tillis）也說，他同意國會暴動應該要有真相，但他「仍然不太可能」支持該法案。原因是「年底截止日期前交出報告，是不現實的。」

共和黨另一種說法是，預計將於下個月發布的兩黨參議院報告，就足以解決國會大廈中的安全問題，不用再組真調會。

1月6日的暴動中，有4名群眾死亡，其中包括1名婦女，她試圖闖入眾議院，而議員們仍在裡面，遭到警察開槍打死。保衛國會大廈的數十名警察與安全人員被暴徒毆打，事後數百人被捕，是美國歷史上，罕見的發生於首都的政治暴動。

(中時新聞網)