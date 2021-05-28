新冠疫情升溫，全台防疫三級警戒，本土個案今（28日）新增297例，另有258例校正回歸，總計555例，指揮官陳時中也坦承「疫情狀況不太好」。即便如此，醫護人員依舊守在第一線，持續照顧所有確診病患，台北慈濟醫院公布一張超暖心照片，一名護理師代母職餵奶1歲確診嬰兒的畫面，感動無數網友。

台北慈濟醫院在臉書PO文透露，該名女嬰當初跟外婆一同確診，並且住在同一間病房內，幾天後女嬰得到解除隔離標準，終於可以回家，無奈外婆卻出現「快樂缺氧」的徵兆，必須插管，但女嬰母親還在來醫院接孩子的路上。

一名護理師擔心插管畫面會嚇壞年僅1歲的小女嬰，只好趕緊將她帶出病房，並在護理站暫代母職，餵女嬰喝奶，而這一幕暖心畫面，全被一旁的護理師拍下。

照片曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「真的忍不住大哭，辛苦您們了！外婆加油，孩子加油」、「視病猶親的典範，南丁格爾再世」、「這畫面太美了」、「感恩所有的醫護人員」。

(中時新聞網)