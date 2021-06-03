台中北屯家庭群聚11人確診，其中78歲老爺爺與72歲妻子收治豐原醫院「同病房不同室」，台中市疫情指揮中心同意，由護理師2度用輪椅推著老奶奶探視重症的老伴。昨老爺爺病況急轉直下，老太太怕自己無法承受最後一面，獨自承受悲慟，護理師急忙打電話給兒媳隔空告別，老先生在2日下午3時許病逝。

78歲老爺爺（案7928）上月23日出現症狀，曾到診所就醫，27日因太太確診（案7527），28日他前往醫院採檢確診，均收治衛服部豐原醫院負壓隔離病房，另兒子、媳婦、孫子也都染疫，分別住院以及在旅館、居家隔離中。

豐原醫院院長賴慧貞表示，老先生住院後狀況不好，因老先生不會使用手機，而太太的手機也無視訊功能，院方徵求台中市疫情指揮中心同意，由護理師穿戴好隔離衣物，用輪椅推著老太太到隔壁病室探視老伴，夫妻倆在床邊相互打氣加油，兩人也簽署放棄急救同意書。

賴慧貞說，老先生夫妻連續2天見面鼓勵，但老先生昨下午病情急轉直下，呼吸變得急促。由於家屬要求不要插管治療，護理師趕緊到隔壁病室通知老太太見最後一面，但老太太悲嘆說「不見了！見了更難過！我怕沒辦法承受！」婉拒最後告別，護理師聽了紅了眼眶。

老先生臨終前盼不到愛妻最後一面，由於3個兒子和3個媳婦都確診在其他醫院隔離治療。護理師急忙打電話給兒媳，逐一告別父親，並承諾「會好好照顧媽媽，請爸爸不要擔心」。老先生在2日下午3點31分呼吸衰竭，安祥辭世，護理師內心十分難過，在病房內哭成一團。

(中時 )