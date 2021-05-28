受到疫苗可望加速引進帶動投資信心回升，台股大盤開高走高，周線收紅；台北外匯經紀公司新台幣匯價也以27.767元作收，升值5.5分；外資今買超台股187億元，再加上月底出口商進場拋匯，帶動新台幣回升。5月接近尾聲，台北股匯在疫情和疫苗的多空交錯消息下，周五呈現股匯雙揚。

美國今天(台北時間周五晚間8時30分)將公佈4月個人消費支出物價指數(PCE通膨率)，市場預期將由上月2.3%增至3.5%。美聯準會一向重視PCE通膨多於CPI通膨，認為PCE可剔除短暫的物價和油價的影響，其調查和統計方式更能反映美國實際通膨概況。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為，如PCE通膨再次超越市場預期的3.5%，下周金融市場料將重演美債殖利率反彈和美元的提振效應。

台股方面，據統計，外資本周合計買超70.13億元，值得注意的是，投信法人除了買超金額較前一周擴大至99.07億元，更改寫近14年、2007年7月23日當周以來最大單周買超金額，而自營商也大幅買超台股108.95億元，三大法人合計回補台股278.16億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，景氣領先指標顯示，台灣經濟將迎接近20年來最強勁動能，而製造業採購經理人指數亦呈現連續11個月擴張，種種因素對於台股未來走勢都具有強力支持。

(時報資訊)