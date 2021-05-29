左營警方27日埋伏逮捕詐騙集團范姓車手，保住被害人的105萬元新台幣。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

詐騙集團以假檢察官的伎倆，謊稱詐騙集團將贓款匯入曾姓男子的帳號，一而再地要求曾男提出款項交付。左營警方於5月27日下午趁詐騙車手范姓男子到約定地點取款時，到場埋伏並逮捕范男，保住曾男的105萬元新台幣。

警方調查，57歲曾姓計程車司機於5月18日接獲自稱電信業者來電，稱其門號欠費，並於電話中轉接至165反詐騙專線，而後經一連串轉接電話後，換自稱檢察官的騙徒接手，向曾男誆稱，其帳號遭詐騙集團作為人頭帳戶，有詐騙贓款匯入，要求曾男提取40萬元作為保證金，後續由假書記官前來取款。

曾男信以為真，取款交付後，驚覺受騙，趕緊向左營警分局博愛四路派出所報案。警方獲報後，立即成立專案小組偵辦，並持續關懷曾男，防止遭二次詐騙。不料，詐騙集團竟食髓知味，不斷與曾男聯繫，更要求再付105萬元保證金。

警方將計就計，曾男先佯裝受騙，並約定於5月27日下午3時在左營區榮總路旁公園第二次交款。到了交款日，詐騙車手范男果真出現，準備取走贓款105萬元時，立即被一旁埋伏員警壓制在地，當場人贓俱獲，逮捕歸案。

曾男見警方逮獲范嫌，十分氣憤表示：「防疫期間計程車收入少很多了，詐騙集團還出來詐騙，實在可惡！」警方詢後，將范嫌依詐欺罪嫌移送法辦，並持續向上溯源。

警方表示，民眾接到疑似詐騙電話，請保持冷靜，先掛斷電話，再撥打110報案電話或165防詐騙專線查證，以免損失財物，後悔莫及。

(中時 )