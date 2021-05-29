中壢警分局大崙所昨日17時許擔服巡邏勤務，在崇德三路農田道路時，赫然發現一名高齡老翁疑似因騎車自行車精神恍惚，不慎摔落約1米深的水溝內，因水溝內尚有流水，警方緊急將老翁抬至平坦田地，並隨即撥打119通知救護人員到場協助。

中壢分局大崙派出所警員蘇晏徵、劉炫志昨日巡邏時，於17時40分許行經崇德三路農田道路時，驚見一名高齡老翁臥躺於約1米的深壑中，並不斷發出哀號聲，因溝中尚有水流，警方擔心老翁造成危險，緊急將該名老翁抬至平坦田地，並撥打119通知救護人員到場，警方詢問該名老翁身分資料，該名老翁疑似過度驚嚇，支支吾吾無法回答自己的姓名及資料，警方於老翁身上找到健保卡，確認該老翁姓詹，18年次，並立即聯繫老翁家人及送至醫院救護，所幸老翁只有皮肉傷並無大礙，結束一場虛驚。

中壢警分局分局長陳錦坤呼籲，身體不適駕駛交通工具易發生車禍及造成自身危險，且現在正值全國三級防疫期間，民眾應減少外出，若為必要外出，行車前請應注意自身精神狀態，如有精神不繼狀況請使用大眾運輸工具避免危險。

(中時 )