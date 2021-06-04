台南市警四分局出動空拍機廣播防疫宣導口號，並稽核監控市場人流與配戴口罩情形。（警四分局提供／洪榮志台南傳真）

台南市安平公有零售市場出現新冠肺炎確診個案足跡，從6月1日起休市消毒3天後，4日恢復營業。鑑於中央流行疫情指揮中心研判傳統市場為高風險疫情傳播區，為持續落實稽核民眾戴口罩與實聯制，台南市警四分局除規畫專責警力外，更出動空拍機，運用空中廣播宣導並實施科技稽核，監控市場人流與配戴口罩情形。

警方同時也請安平區公所、市府經濟發展局市場處配合，加強對安平市場平生路段外溢（流）違規攤販勸導30件，並宣導店家及購物民眾實聯制入場，避免防疫出現破口。

安平市場休市後首日營業，依然湧入不少買菜及採購貨品的民眾。警四分局特別規畫由副分局長陳俊凱率行政組同仁，結合安平區公所區長賴青足等籌組聯合稽查小組。警方還出動空拍機廣播市長防疫宣導口號，持續宣導市民落實QRcode實聯制，提醒市民配戴口罩，採買一次買足，保護護自己也保護他人，並稽核監控市場人流與配戴口罩情形。

警四分局長甘炎民表示，根據中央流行疫情指揮中心統計公布的確診者足跡，傳統市場一直是熱區，為有效阻絕防疫破口，該分局已針對安平公有零售市場加強編排「傳統市場防疫稽查及宣導」巡邏勤務，並取締違規攤販，以淨化道路及減少感染源，確實推動市場實聯制，藉由推動「戴口罩、實聯制、噴酒精」防疫三步驟，保持社交距離，給出外採買的市民朋友安心，更讓「安平市場」有更平平安安的購物環境。

(中時 )