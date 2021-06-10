大內區確診者曾至玉井青果市場送貨，市場昨日已清潔消毒完畢。（台南市衛生局提供／劉秀芬台南傳真）

北孫南送，台南大內區果農夫婦先後確診，台南市府今日公布案12136為大內區50多歲男性，是昨天確診的案11940丈夫，昨日中午時高雄鳳山區行口人員、市場磅秤員已收到通知前往醫院採檢，幸好都是陰性，市場也於中午清潔消毒完畢。

據了解，大內區北孫南送家庭中的阿嬤，昨日宣布確診，隨後阿公也被確診，但未列入昨日公布名單，但相關疫調都已進行，阿公6月2、3日凌晨5：30皆前往玉井青果市場，被匡列的5名接觸者，昨日2人PCR檢測為陰性，其餘3位接觸者，1人居家隔離、2人自主健康管理，也都採檢完，等待結果。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，玉井場自實施實聯制後，只留1出入口，自5月21日首次有確診足跡後，幾乎是天天全場清潔消毒，工作人員於門口加強把關，不厭其煩巡場，叮囑果農、果販隨時把口罩戴好。

由於芒果即將進入量產，不少農民要求加開出口，李芳林表示，為避免旺季時等待入場果農大排長龍形成另類群聚，正在加聘工作人員。

(中時 )