台中市議員周永鴻16日指出，有許多幼教老師陳情，「被協商」要求簽署同意書排班，並要扣特休或事假，直接依照上班天數給薪，要求市府追查，避免部分幼兒園苛扣薪資卻又申請紓困，讓教職員無所適從，對守規矩的業者不公平。教育局表示，宣導並要求幼兒園依規給薪，倘有未依規定者，教保服務人員可向教育局檢舉，也可向勞工局申訴。

周永鴻指出，他在5月22日及24日兩度要求教育局和勞工局針對幼兒園給薪問題釋疑，六月份他繼續接到多位幼教老師陳情，園方雖然說要協商，實則「被協商」，由園方提出紙本同意書或在line群組要求排班，並且要用特休或事假抵掉沒有上班的天數，不少老師不得不用掉明年甚至後年的特休，勞動權益大受影響。

周永鴻為老師鳴不平，老師們都曾向園方提出幼兒園申請紓困應該正常給付薪資，但遭到無視，只好找上議員反映處境。

他要求教育局和勞工局應該積極調查這些狀況，不要讓幼教老師和職員權益受損，也對守規矩和尊重教職員意願的業者不公平。

對此，勞工局表示，教育部宣布全國公私立幼兒園停止到校上課，幼童如無法在家照顧或學習，幼兒園仍應安排人力，提供幼童到校學習、照顧及用餐，園方可採輪流出勤方式，若涉及勞動條件變更或調整，應與勞工協商合意後才能實施，不得強迫勞工請（休）假、片面變更勞工工作時間或減少工資。

教育局指出，依國教署規定，停止到園期間，幼兒園應退該期間餐費及交通費等代辦費，未包括學費及雜費等支應人事費用項目，因此各園仍應支應園內居家辦公教職員工薪資，不得要求其請無薪假，教育局已多次宣導並要求幼兒園依規給薪，倘有未依規定者，各園教保服務人員可向教育局檢舉，亦可向勞工局申訴。