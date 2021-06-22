北農員工控訴音檔曝光 許淑華痛批：拿人命換營運

台北農產運銷公司爆出群聚感染，共有45人確診，台北市議員許淑華收到北農員工陳情，並將員工控訴音檔給台北市長柯文哲聽，痛批根本就是讓員工在恐懼中上班，「就是拿人命換營運」「就是要錢不要員工命」。

許淑華昨（21）日在臉書表示，若不是收到北農員工陳情，沒有人會知道原來市府從5月20日爆出確診，到5月31日確診累計8人時，匡列人數竟不到5個，完全沒有積極疫調，且員工已經知道同事確診了，但身旁是否有潛在確診者完全不曉得。

許淑華指出，北農第一時間沒有休市，說因為民生用品很重要，員工冒著生命危險去上班，還從一市、二市被叫到其它市場支援，民生用品難道有比人命重要嗎？「柯市長不要跟我說北農經理是中央指派，到現在還在甩鍋！」

許淑華批北農拿人命換營運。（圖／摘自許淑華臉書）

既然是「同島一命」，許淑華認為，有問題就要解決，況且疫調本來就是衛生局的責任，大家現在出門看到人群都會感到緊張與壓力，這樣的心情，難道每天接觸超過萬人的北農員工沒有嗎？

昨在台北市議會上，許淑華直接把北農員工控訴音檔給柯文哲聽，要讓柯知道，北農既不休市，對潛在接觸者也不匡列、不篩檢，根本就是讓員工們在恐懼中上班，同時也和柯文哲市長、黃珊珊副市長爭取確認：1、現在起所有在農產名單上面的，包括搬運工、拖工跟貨運工都要進行快篩；2、台北市上週六已成立疫調中心，北北基要共同疫調掌握匡列情況，套一句柯文哲常說「公開透明」，要求將疫調結果公佈讓市民知道。