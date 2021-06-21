台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬到85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面強調，絕無關說，並公布與衛生局人員的對話紀錄。對此，北市衛生局長黃世傑怒嗆，「我們會還原，講難聽一點，根本得寸進尺」。

議員徐巧芯表示，自己有詢問衛生局，是否非醫事人員可以施打疫苗，衛生局卻在6月4日回覆，診所行政人員必須等下一批疫苗，但針對禾馨診所今公布的對話，衛生局竟在6月7日就允許可以供給房務、負責餐飲者打疫苗。

禾馨醫療營運長林思宏今也召開記者會澄清，施打疫苗的人員都有造冊，皆屬第一至三類人員；林認為，所施打的人員都是符合一至三類的對象，市府要開罰，我們也有申訴的權利。

黃世傑指出，立委高嘉瑜一開始都跟他說，禾馨是要打醫護人員，所以衛生局才給疫苗，對於禾馨今天公開對話紀錄，北市府會還原經過，講難聽一點「得寸進尺」。

黃世傑直言，到時候看Line訊息就知道，一開始先講醫護人員，後來又扯其他人員，對於我把高嘉瑜的訊息傳給同仁，「我傳達我負責」。

北市副市長黃珊珊表示，由於禾馨有施打非符合規定對象，所以將依照傳染病防治法第29條及65條規定，將開罰禾馨30至200萬不等罰款，開罰違規是針對非施打符合施打資格對象。