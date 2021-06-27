躍演音樂劇團日前在粉絲專頁發表音樂劇《勸世三姊妹》，內容原是虛構雲林一處地址「虎尾興中里」，以國罵控訴住在這裡的「宋德正拋妻棄子留債」，沒想到真有其地，造成當地屋主困擾，對此，導演曾慧誠公開表示：「對劇中提到地址的該戶人家造成困擾，真的很抱歉。」

曾慧誠解釋，大家看到的《勸世三姊妹》影片，是劇團於台北讀劇的片段呈現，「當初創作時，故事背景設在虎尾又因為歌詞語韻聲調的關係，編劇作詞老師就選定了這個在他印象中小時候阿公家附近的地址，在戲的後面有一首獨唱曲，這個住址亦是歌詞的一部分，但劇團夥伴們沒有再次確認是否真有其地，而造成現在影響到該地人家的狀況，真的萬分抱歉。」

曾慧誠表示，劇團目前已在原貼文上都附註該劇角色為虛構人物，與真實原地址無關，「劇團會仔細地與編劇作詞老師準備與溝通；正式演出時，會將地址號碼更改，選擇音韻相同的號碼，也會確認沒有真實的住家。」

曾慧誠表示，未來在創作時，會更小心是否會造成他人的困擾，「再次向受到我們打擾的人家道歉，也請各位觀眾不要去打擾原地址主人的生活。」

由於衛武營國家藝術文化中心曾在4月11日上演《勸世三姐妹》讀劇音樂會，也特別發表聲明表示，「對於作品中涉及他人隱私的不慎，歌詞提及的地址有實際住戶，本場館未於4月演出時第一時間發現牽涉真實人事物，並請劇團修改內容，為此向受影響的居民致歉。」

同時，衛武營已與劇團溝通，劇團在Facebook上發布道歉聲明，劇團也將直接與受影響居民致歉，並將涉及個人隱私的影片下架修正，「衛武營日後會以更嚴謹的態度與各表演團隊共同規劃執行各式節目，謹慎確認真實人地事物的使用，積極避免造成社會大眾不必要的困擾。」