板橋1警染疫 同組9人採檢均陰性 11:002021/06/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。（板橋警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。（板橋警分局提供） 板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。（板橋警分局提供） 板橋1警染疫 同組9人採檢均陰性 訂閱影音： 中時新聞網 新北市板橋警分局防治組警員於5月29日因身體不適前往快篩，結果為陰性，3日晚間接獲衛生局通知為PCR陽性確診。板橋警分局立即安排全組9名同仁緊急採檢，快篩及PCR採檢結果均陰性，即時起先行居家自主健康管理。 板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。 另內、外勤均已實施分流及居家辦公，警方維護治安不打烊，已協請警察局外事科及婦幼隊協助，維持勤業務正常運作，民眾無須擔心。 新北大型接種站啟用 開放採檢 基隆警暗槓毒吞贓款 檢求處13年重刑 (中時 ) #陰性 #快篩 #PCR #板橋警分局 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情相挺食農新創 台灣No.1 食農加速輔導線上啟動 09:392021/06/04 社會 驚 護理師染疫 院內外感染已分不清 04:102021/06/04 焦點要聞 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 星展銀行下周一起縮短7家分行營運時間 10:432021/06/04 財經 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 立榮地勤疏失 確診女搭機抵廈門 04:102021/06/04 生活新聞 京元電內部信曝光 曾玟學曝要晚班員工繼續上班：真是服了 10:532021/06/04 政治 不惜舉債 花蓮簽約委託買疫苗 04:102021/06/04 地方新聞 43菲籍移工確診 京元電群聚擴大 04:102021/06/04 焦點要聞 市府揭松山之亂黑幕 闖禍教官案發前與2同仁爽喝花酒 09:262021/06/04 社會 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 日網友一面倒「疫苗送台灣」 費用呢？10年前給過了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 一個原因 柯文哲預言：台北的狀況3周後會發生在全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。