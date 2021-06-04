板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。（板橋警分局提供）

板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。（板橋警分局提供）

板橋1警染疫 同組9人採檢均陰性

新北市板橋警分局防治組警員於5月29日因身體不適前往快篩，結果為陰性，3日晚間接獲衛生局通知為PCR陽性確診。板橋警分局立即安排全組9名同仁緊急採檢，快篩及PCR採檢結果均陰性，即時起先行居家自主健康管理。

板橋警分局表示，已於6月3日及4日分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛清消3次，確保辦公環境安全。

另內、外勤均已實施分流及居家辦公，警方維護治安不打烊，已協請警察局外事科及婦幼隊協助，維持勤業務正常運作，民眾無須擔心。

(中時 )