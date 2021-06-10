亞東醫院巡迴篩檢車今在樹林區提供民眾快篩。（亞東醫院提供）

為使疫情能有效控制，不讓弱勢族群成為防疫破口，亞東醫院提供快篩巡迴車，今（10）日起正式開跑，將為外籍移工、街友及弱勢族群等醫療知識接收不易的民眾提供快篩服務，今天上午在樹林區開放民眾快篩，預計一日篩檢量能為200人，未來將巡迴新北市的各鄉區，落實防疫工作。

亞東醫院表示，院區位於板橋疫情熱區，承擔新北市防疫重任，除了醫護人員站在第一線防守以外，也將專業觸角跨出院外，規劃社區篩檢站及大型接種站。此次更將社區癌症巡迴巴士改裝成「巡迴COVID-19篩檢車」並獲遠傳捐贈5G行動訊號台，以保障資料上傳及篩檢流程順暢。

亞東醫院強調，為使溝通管道受限的移工、流浪街頭的街友，甚至是沒有任何身分證明的民眾，都能進行篩檢，在第一時間確認是否感染新冠肺炎。

亞東醫院呼籲，請民眾勇於進行篩檢，若有呼吸困難、喪失味覺、嗅覺等新冠肺炎相關症狀，請盡速至快篩站進行篩檢。

(中時 )