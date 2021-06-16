從事自營商的謝先生建議，政府應該推出「捐血送快篩＋打疫苗」 政策，不僅能立即解決血荒問題，也能保障民眾的健康。（胡健森攝）

本土疫情爆發後，讓民眾捐血意願大降，造成各地面臨嚴重的血荒，但是在疫情持續籠罩威脅之下，捐血站工作人員也無計可施，有「冒險」挽袖捐血的民眾就建議，中央可以考慮推出「捐血送快篩＋打疫苗」的方式，相信不僅能立即解決血荒問題，還能讓未染疫的民眾繼續保持健康的身體。

新冠肺炎爆發本土疫情，政府祭出多項防疫管制措施，除非不得已，大部分的民眾多不想出門，願意前往捐血站捐血的人更是少得可憐，各地血庫都在鬧血荒，並亮起「庫存血量

不足」的警示紅燈。

固定停放在羅東鎮公所前方廣場的羅東捐血車，自從本土疫情爆發之後，每天收到的捐血量一口氣掉了一半，主動前往捐血的民眾大減，加上原本排定的捐血活動紛紛因為防疫而

取消，讓捐血站工作人員焦急不已卻又無計可施。

從事幼教業的張小姐16日主動前往羅東捐血車捐血，她說自己有固定捐血的習慣，特別是得知各地最近大鬧血荒，更強化自己出門捐血的意願，張小姐說，其實捐血站或捐血車都很安全，防疫措施做得很到位，大家捐血時無須太過擔心，但如果醫療、人力資源足夠，或許可以在捐血之前再增加一道快篩的程序。

同樣每三個月都會固定捐血、50多歲的謝先生則說，捐完血之後會感覺到身體更健康，現在到處都在缺血，希望大家趕快一同來捐血；但看到空空蕩蕩的捐血車，張先生建議，政府應該想想辦法，像是鼓勵民眾前往捐血時，可以當場先做快篩，如果發現有異狀、是確診病患，就立即送醫院救治，早點接受治療；如果沒問題，在捐完血之後就立即施打疫苗，如果能這樣做，相信各地捐血站一定立即湧入捐血民眾，不僅能立即解決血荒問題，也讓民眾的健康多一層保障。

張先生也不禁搖頭說，這個政府做事情實在是慢半拍，無論是疫苗或者是緊急救命的藥物，到現在都還沒準備妥當，實在讓人難以接受。