近日桃園傳出多起移工群聚感染案，人心惶惶，為維持桃園環境的防疫安全，桃園環保局表示，人潮聚集處所、交通場站和400個里，早已層層消毒完成，為強化防疫安全，環保局指出，消毒範圍將擴大至移工聚集處及移工篩檢站。

為強化移工篩檢，市府除了提供各工業區中小企業僱用移工廠商篩檢，也在龜山華亞、中壢、大園、觀音、幼獅、平鎮等6處工業區設置11處篩檢站。環保局強調，為了能讓民眾有安全的防疫環境，環保局將在移工密集處及相關篩檢站進行大規模環境消毒。

為降低移工群聚感染，造成社區防疫破口，環保局指出，市府已要求各工廠企業需以漂白水1000ppm濃度加強消毒擦拭宿舍環境，另環保局針對移工出沒的42條街廓，火速安排消毒路線與人員機具，加強移工聚集處的環境消毒。

桃園環保局長呂理德表示，疫情每日瞬息萬變，唯一不變的是環保局從未停下腳步，一直堅守在防疫最前線，防疫大隊的人員個個都繃緊神經，絲毫不敢鬆懈，環保局也呼籲，請大家倒垃圾時務必配戴口罩，做好自身防護，強調防疫安全要大夥共同守護，守住桃園才能守住國門。