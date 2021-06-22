國軍桃園總醫院爆發群聚感染，桃園市長鄭文燦22日主持防疫會議表示，約1400名醫護、外包人員採檢昨天深夜出爐，結果都是陰性。目前確診案例集中在ICU及另一病房，並沒有擴散。不過還會進行病人、家屬採檢，為擴大防護網，也會追溯。

鄭文燦報告國軍桃園總醫院群聚處理狀況，他說，連續3天國軍桃園總醫院對群聚採取一系列措施，包括全面採檢、停止門診跟急診到周四、病人每3天採檢1次、醫護定期採檢。昨天深夜全數完成醫護及外包人員採檢，採檢約1400多人，結果都是陰性。不過仍要進行病人跟家屬的採檢，出院也要追溯，希望把防護網築大一點。

鄭文燦也說明，目前確診案例集中在ICU跟另一個病房，並沒有擴散。但不只要求分艙分流，也要定期採檢，包含醫護、行政、病人、陪病家屬，或者是外包清潔工、看護等等。他也說，因看護有流動性，但是跟病人接觸時間非常長。他也要求醫院檢查，若看護沒打疫苗，醫院還是要幫忙，讓看護盡快施打疫苗。