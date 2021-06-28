Delta變種病毒入侵屏東，枋山芒果傳出退訂潮，桃園市長鄭文燦28日以桃園也曾遇到「避桃令」，呼籲勿將屏東標籤化，發起認購枋山芒果，希望大家響應，「病毒才是共同敵人，大家同舟共濟、同島一命，才是正確的防疫道理！」

鄭文燦說，桃園經歷過最多的挑戰，很了解防疫同心的道理和同島一命的原則，當5月看到萬華發生群聚感染，他第一時間呼籲不要把萬華標籤化，同樣印度變種病毒到屏東坊山，也要感同身受，不要標籤化，他宣布要發起社團認捐認購屏東芒果，希望大家一起響應。

鄭文燦強調，病毒才是共同的敵人，台灣應該不分彼此和地域，大家同舟共濟、同島一命，才是正確的防疫道理。

鄭文燦有感而發指出，桃園過去承擔最多，年初面對「避桃令」的挑戰，桃園人展現韌性，他也希望未來能夠把每一件防疫工作做好，特別很多入境確診案件，足跡都在桃園，每個個案都有他的特殊性，衛生局和警察局疫調團隊，不眠不休、抽絲剝繭，精準、多次執行疫調，徹底掌握每個足跡，讓社區沒有破口。

鄭文燦也提到，防疫旅館也有篩檢出確診個案，這一道防線非常重要，原來旅館的工作人員並非醫護人員，經過適度訓練後，能夠把入境民眾的健康照護、生活照顧做好，也能確保防疫安全，指示觀旅局特別謝謝防疫旅館的工作夥伴，給他們最大的支持。

集中檢疫所的醫護同仁、保安警察和維護的外包人員，也是防疫的無名英雄，鄭文燦說，桃園有6個集中檢疫所、沒有公布位置，在5、6月雙北群聚感染事件後，扮演救火隊的角色，收治非常多輕症病患，現在已慢慢解隔，未來高風險國家入境要強制送到集中檢疫所，指示衛生局要給負責的醫院充分力量跟資源，讓集中檢疫所成為入境管制、入境檢疫重要的防護機制。

鄭文燦直言，印度病毒株來勢洶洶，讓國人非常擔心，他認為就如同打疫苗一樣，做最好的準備、最周全安排，不要過分的憂慮，要戒慎恐懼、而不是過分擔心，把每一個SOP細節做好，才是正確的防疫的態度。