篩檢站為曾到枋寮醫院民眾篩檢。(林和生攝)

屏東縣一名73歲果農確診染疫，目前感染源尚待釐清，但傳出這名果農與先前確診感染Delta病毒的枋山白牌車司機，都曾有到枋寮醫院足跡，屏縣府緊急宣布枋寮醫院停診一日，並有重複足跡的到枋寮國小篩檢站篩檢，28日一早便湧入大批人潮排隊篩檢。

長長人龍排隊綿延1公里長，衛生人員見狀連忙勸告，盼人與人間至少要隔出1.5公尺的安全距離，但上午預計篩檢人數為200人，現場人潮明顯多出數倍，有人抱怨，一早就從恆春半島趕來，沒想到還被勸回，來回一趟叫車就要2000元車資，真是擾民。