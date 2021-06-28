桃園市政府公布案14950足跡（桃園市政府提供）

桃園市28日公布疫調足跡，其中上周六確診的「中壢旅宿王」案14590，是中壢超級傳播者的接觸者，6天足跡遍及中壢和桃園7旅店，桃園市長鄭文燦指出，他職業特別、交往複雜，一開始就承認流連各汽車旅館，市府公告足跡希望避免風險，據悉該男從事放款工作。

中壢有位50餘歲的超級傳播者（案13091），在短短2周內，分別造成7名家人、1名家人同事及11位朋友群共20人先後確診。

其中他的友人案14590，是30餘歲的男性，19日到奇異果共享旅店中壢車站店、20日桃園IF音樂商務旅館、20至21日在奇美國際時尚旅館、21日在麗星花園汽車旅館、22至25日在貝多芬快捷旅店、23至24日在ihotel電競時租旅館、24在中壢摩斯汽車旅館，6天遍及7旅店，還不乏一天跑遍中壢和桃園，堪稱「旅宿王」。

市府指出，「中壢旅宿王」較特殊，自覺曾和確診者接觸，不敢跟家人同住，不斷投宿不同的旅館、旅社，直到日前身體出現不適，自行到桃園醫院採檢後確診。因其無法清楚交代足跡，自述住過的旅店，實際清查又無投宿，才會透過警政系統調閱相關軌跡，整理出足跡表。

鄭文燦也表示，「中壢旅宿王」職業比較特別、交往比較複雜，一開始就承認都住在各個汽車旅館，市府也追蹤他的足跡並公告，主要是為了避免風險，鄭文燦說，「中壢旅宿王」是一個大的群聚感染裡面的其中一個個案，在追蹤的時候花了很多的精神，把群聚感染的輪廓追蹤出來，也確保群聚感染不至於再擴大。

據了解，「中壢旅宿王」從事放款工作，自述4月底5月初有跟中壢超級傳播者見面。市府指出，他雖然對行蹤交代不清，但因一開始就承認都住在各個汽車旅館，所以不構成隱匿，不會對他開罰。