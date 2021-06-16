昔「紅孩兒」成員韓志杰長期旅居美國，去年在疫情最嚴重的時候，被醫生警告「若不手術可能癱瘓、死亡」，因此冒著感染風險住院開刀，而因為身邊也有不少朋友確診，他也去普篩，沒想到竟是「陽性」，讓他傻眼「完蛋了，我防疫做得這麼完整，怎麼可能？」

韓志杰透過連線在吳小帽、翁瑞怡和吳珊珊主持的Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》中透露，美國疫情去年5、6月急速攀升，但路上仍有不少人沒戴口罩趴趴走，普篩後確診人數越來越多，他身邊也有不少朋友確診，因此他也去快篩，結果竟然是陽性。

這讓他相當震驚，心想「我是無症狀感染者，哪裡也沒去，怎麼會？」因此緊急聯絡家庭醫生，醫生要他先自我隔離14天，結束後在48小時內連續兩次陰性才代表病毒完全清空，如果有一次陽性，就要再隔離十天。

後來他兩次都是陰性，一週後又去抽血檢驗，卻發現血清內沒有抗體，他才鬆一口氣：「原來我就是所謂的偽陽性」。而在美國上班的韓志杰，去年因疫情停工半年多，還申請了失業救濟金，他也透露3月時已打完2劑輝瑞疫苗。

此外他也透露去年冒著感染風險，住院開刀3次，其中一個地方還被醫生威脅，不開刀有可能隨時會有癱瘓、死亡的風險