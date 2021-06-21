美國的職缺數飆升也顯示其經濟正在從新冠疫情的谷底急速反彈，根據美國勞工部6月初公布的聯缺和勞動力流動調查報告（JOLTS），美國4月職缺數暴增近100萬個，達到近930萬個，遠超過市場預估的約820萬個，並改寫了今年3月份創下的歷史新高（上修至830萬個），這顯示美國缺工嚴重，企業為了搶人可能必須加薪。

經濟正在復甦 但可能回不去了

儘管經濟正強勁復甦，但部分經濟學家認為美國經濟可能無法回復「正常」。

截至6月18日，CNN Business和Moody's Analytics所創立的「回歸正常指數」（Back-to-Normal Index）升至93%，創下疫情爆發以來的新高點。

這個最新的數據雖顯示美國正逐步接近「常態」，但最後一哩路不會太輕鬆。

且雖然各個州取消了疫情期間的限制措施，但以往的生活尚未完全恢復。事實上，這場大流行可能已經改變經濟的一些基本面，這表示經濟永遠不會回復「正常」，或是那個我們過去所熟悉、在這場大流行病爆發之前的常態。

在經過了一年多之後，現在美國仍有許多人在家上班，且可能一直採行這樣的遠距工作模式，即使在大家都接種了疫苖，或在這場大流行病消退之後。

對於員工重返辦公室，美國企業根據其不同的產業特性，也有不同的看法和做法，例如華爾街金融業的共識多半是要求員工在勞動節之前回到辦公室，但蘋果、臉書、谷歌、推特、優步等科技公司則發布較為彈性的做法，以順應新的常態。

美國勞動節在每年9月的第一個星期一，今年落在9月6日。

蘋果公司執行長庫克6月初在發給員工的電郵中表示，到了9月，蘋果希望員工每周應有3天回到辦公室。他表示，雖然視頻電話會議縮短我們之間的距離，但有些東西就是無法複製。

臉書在6月初宣布如果員工的職務允許，就可以申請遠距上班，但該公司仍然鼓勵員工至少有一半時間回到辦公室。

摩根士丹利執行長James Gorman上周則發表強硬的立場，稱他預期該銀行的紐約員工應該會在勞動節之前回到辦公室，他表示：「如果你可以進去一家紐約市的餐廳，你就可以進辦公室」。

旅行是這個「回歸正常指數」的另一個組成部分，但這方面可能永遠不會回復正常。雖然美國優異的疫苗接種率和世界各國重啟觀光將刺激度假需求，但商務旅行可能無法像這樣恢復。

過去一年多來，企業透過線上會議完成工作，現在對於派遣員工到世界各地出差的意願可能降低。穆迪分析認為，商務旅行不會很快回復到疫前水準，而這將影響航空旅行市場和原油需求。

另外，美國請領失業救濟金的人數仍是所謂疫前正常水準的兩倍，經濟若要回歸正常，居高不下的失業人口必須降下來。根據美國勞工部上周四發布的數據，在截至6月12日當周，美國初次請領失業給付人數較前一周增加3.7萬人，至41.2萬人，為4月底以來首次反彈，不僅超出市場預估的36萬人，並創下5月15日以來新高。而在疫情爆發之前，2020年1、2月的單周初領失業金人數均值為21.2萬人。

不過，這些並不代表美國經濟不會重拾疫前的規模和實力，它只是正走向一種新常態。事實上，美國經濟正以空前的速度反彈。上周美國聯準會在決策會議後發布最新的經濟預測報告，將今年美國經濟成長預測從3月預估的6.5%上修至7%，這將是1984年以來最強勁的增長。(2-2)