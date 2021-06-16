昔日秀場女王向娃曾當小三11年，不過順利扶正後竟然是痛苦的開始，讓她感嘆：「相愛容易相處難」，最後哀求前夫放過她，希望能無條件離婚。

向娃曾在《新聞挖挖哇》談到過往婚姻，她表示當小三時，是對方追著妳跑，等到變正宮後，是自己追著對方跑，前夫因為工作忙，常要應酬或出國，讓她經常找不到人，她也坦言當時確實是被愛情沖昏頭。

雖然兩人交往11年，但向娃表示根本不太了解對方，且對他的個性是有點懷疑的，但因為當時剛好懷孕，加上年紀也到了，而自己也有自信能改變對方，才想說趕快結婚，未料卻是痛苦的開始。

她透露剛結婚時就想離婚，因為覺得落差太大，而壓垮婚姻的最後一根稻草，就是她生產時前夫不在身邊，雖然不能完全怪他，但偏偏快要臨盆時，前夫要出國談生意，而她當天晚上剛好早產血崩，有生命危險，最後好不容易才救回母女性命。

而最讓她無法接受、切心的是，前夫竟然7天後才從國外回來，中間也沒打一通電話關心她，這也在她心中留下很大陰影，之後她觀察前夫，發現對方依舊個性沒變，我行我素，她才發現「原來我在走的路，跟他前妻一模一樣」。

向娃等到女兒國中時，忍不住提出離婚，並求前夫放過她，因為在這段婚姻中她根本不快樂，並希望可以無條件離婚，女兒監護權歸她就好，但前夫認為自己又沒做錯什麼，不同意離婚，最後只好打官司，變成互相傷害。

離婚後向娃獨自扶養女兒，拚命工作賺錢，上遍綜藝、接作秀演唱還有戲劇邀約，未料去做抹片檢查，意外確診子宮頸癌，儘管十分錯愕，但她立刻決定摘除子宮，還擔心女兒有遺傳到癌症DNA，趕緊帶去接種子宮頸癌疫苗，現在向娃在女兒的陪伴下走出低潮。