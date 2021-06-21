汪小菲和大S (徐熙媛) 結婚10年一直恩愛如昔，未料日前卻驚傳婚變，大S更坦言在準備辦離婚手續，這讓人在大陸的汪小菲相當錯愕，趕緊發文認錯，不過大S似乎仍未消氣，而他也轉低調，8日後就沒在微博發文，時隔10多天，他終於更新微博，但不是透露「被婚變」進度，而是祝爸爸父親節快樂。

汪小菲20日發文寫下「祝我爸父親節快樂，也祝我父親節快樂」，並附上和爸爸的合照，只見汪小菲爸爸看上去依舊年輕帥氣，讓網友看了都超驚豔，大讚「原來帥真的會遺傳...」、「基因太強大了」、「一家人顏值都蠻高的」。

汪小菲曬與父親合照。(圖／翻攝自汪小菲微博)

因為大S和兒女都在台北，汪小菲無法和家人過父親節，他也曬出和兒子合照，但卻沒提到妻女，似乎是想低調，不希望再因為失言惹怒大S。其實，汪小菲5日時，先是在微博痛批台灣確診乘客飛廈門一事，之後又稱這兩年來隔離三次回到大陸後，看到內需繁榮，他的生意蒸蒸日上，還開業了10家店，「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。

發文引起熱議後，媒體向大S問回應，卻得到「離婚中」的回答，這讓汪小菲很錯愕，之後多次修改微博貼文，承認因為擔心家人「說了不好的話」，S媽也緩頰稱女兒是一時氣頭上，她會全力勸女兒冷靜想開。

而12日有網友曝光汪小菲稱誤會都過去了，我們現在最擔心的是孩子，並希望家人趕快打上疫苗，「謝謝大家，給大家添麻煩了」，不過文章之後又刪除，夫妻倆和好與否仍是未知數。