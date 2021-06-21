新冠肺炎快篩陽性的民眾必須接受PCR採檢（核酸檢測），並自主隔離等待檢測結果，由衛福部疾管署統整確診資料上傳網路後，再由地方政府衛生單位通知病患、安排訪視，評估病患是否必須送往防疫旅館、集中檢疫所或入院治療；確診通知單則由疾管署寄發。然而，近日疾管署的通報系統猶如斷了軌，各地衛生單位無法獲悉確診者名單，許多民眾因此坐困愁城，甚至極度不適也求助無門，宛如人球！

本刊記者6月16日透過視訊採訪L先生（化名、57歲），他的身影在病房慘白的燈光下更顯孤單，緩慢的動作看得出仍然相當虛弱；他的語氣除了氣憤，更多的是滿滿無奈。這天，L先生將要結束7天的療程出院，回想起入院前的遭遇，他形容自己是「疫病孤兒」，如今幸運撿回一命，他苦笑說簡直有些不可思議。

中央疾管署疑似和地方政府資料傳輸出現斷層，不少民眾投訴，自己健康存摺上顯示PCR陽性確診，詢問當地衛生局卻「查無資料」。（圖／讀者提供）

5月15日，家住新北市的L先生出現咳嗽、呼吸困難等症狀，立刻跑到醫院快篩，結果呈現陽性反應，進行PCR採檢後，醫護人員就要他回家自主隔離、等待報告。

L先生膽顫心驚地等了5天後，始終未接獲任何通知，5月20日致電新北市衛生局，卻得到「查無資料」的回覆，事後他詢問親友並登錄健保署的「健康存摺」查詢，才知道已經確診。

然而，病毒卻比確診通知腳步更快，L先生在家中發病後，持續出現呼吸困難、發燒等症狀，最後他打給女兒求救，終於在女兒拜託新北市議員協助下，才被安排到醫院治療。

對此，疾管署發言人莊人祥表示，民眾延遲接到PCR確診通知一事，「有可能是校正回歸的結果，所以通知會比較慢。」至於有些個案在疾管署或各地衛生局系統中查無資料，莊人祥解釋，有可能是輸入的資料有誤，不一定是疾管署或地方衛生局的責任，但確切原因還待查，「將會和相關單位了解，釐清到底是哪個環節出問題。」

新北市衛生局祕書高詩琪則表示，中央已有簡化通報流程，狀況改善很多，最近已無發生類似狀況，「原先訂定的法定傳染病通報流程太過繁瑣，所以病例數暴增時，就會發生這種狀況。」但她也坦言，中央和地方在聯繫通報上，難免會因為登打錯誤而有零星疏漏。

更多 CTWANT 報導