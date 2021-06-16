國內本土疫情連續3天降至200例以下，台大公衛學院學者陳秀熙對此也嗅到疫情降溫的味道，今天計算出國內目前有效再生數（Rt值）已將近14天維持在1以下，可看出社區疫情獲得控制，仰賴的除三級警戒的防疫措施外，廣設篩檢站找出隱形傳播鏈也是一大關鍵。

陳秀熙今天透過直播分析國內疫情，指出國內的Rt值已從5月20日至23日的3.1，逐步下降至6月12日至15日的0.46，從線性圖已可看出國內疫情在逐步降溫。

陳秀熙說，這要歸功於全台三級警戒以及全民配合戴口罩、安全社交距離等NPI措施，還有地方政府廣設篩檢站把社區內隱形傳播鏈找出來。

陳秀熙也透過Google人流指數降低比例分析各大公眾場所的人潮變化，數據中可看出自政府五月十九日宣布全國進入三級警戒之後，這三個周末無論是大眾運輸、零售與休閒、公園、超市與藥局等場所的人潮密度都降至低點，顯然有助於疫情降溫。

不過全國三級警戒一個多月來，造成許多行業經濟上的損失，陳秀熙也開始探討國內解封的可能，認為以當前疫情狀況，似乎看到降為第二級警戒的可能。

陳秀熙說，從Google的人流指數可看出，庶民經濟所需人流移動，並未造成太多的小型群聚感染，而國外經驗告訴我們，在疫苗施打率達成百分之二十之前，仍要NPI措施的配合，有許多死灰復燃的疫情，都是在解封後脫掉口罩以及取消安全社交距離所造成。

因此，陳秀熙建議，政府可以思考一個二點五級版本的防疫措施，當醫護人員第一劑疫苗施打率達七成，長照機構以及老人疫苗施打一定規模後，可藉由維持口罩以及百分之九十以上的社交距離方式進行解封。