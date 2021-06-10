內湖壹電視電視台傳出攝影師猝死陳屍廁所，採檢結果出爐是確診新冠肺炎，電視台連忙全面清消內部，北市府也立刻設置快篩站，對166名員工進行篩檢，目前11人快篩呈陽性，所幸PCR檢測都是陰性，對此，美女主播許耀云也公佈自己的快篩結果，「從來沒想過，有一天會戴著口罩播新聞」。

主播許耀云知道快篩結果呈陰性之後，立刻返回工作崗位，戴上口罩繼續播報新聞，事後她也感慨在臉書發文，「從來沒想過，有一天會戴著口罩播新聞，更不用說每天播新聞，沒有想到，有一天疫情就在你身邊」，她也向粉絲們報平安，透露第一階段快篩結果是陰性，暫時可以鬆一口氣。

許耀云感謝親朋好友的關心，「也希望所有同事平安無事，身體健康才是王道」，粉絲們也紛紛留言為她加油打氣，「沒事就好」、「希望全體主播都沒事」、「一切平安吉祥，我們一起加油」、「健康才是一切的根本，耀云加油」、「祝福全體同仁平安健康」、「平安就是福」。

但也有網友提醒許耀云，「快篩陰性不一定是安全唷！最好還要做PCR~確定是陰還是陽！」、「等待，等待，要多驗幾次才安全」，對此，許耀云回覆，「快篩、PCR都會做哦！現在只是暫時鬆口氣～謝謝」，更有人暖心祈禱，「新聞從業人員很辛苦，外表光鮮下，收入其實也不算高，期待所有新聞人都健健康康，平安度過這次疫情」。

(中時新聞網)