新北市長侯友宜認為擴大社區篩檢能量才能儘速找出隱藏感染源，新北市府成立首支「機動篩檢隊」，結合醫師、護理醫事及行政人員，機動移動到熱區快速設站篩檢，首站10日從樹林區出發，新北市長侯友宜今前往了解運作情形，感謝亞東醫護團隊支持，更呼籲熱區高風險民眾出來快篩，以便儘速找到隱藏的確診者、阻斷疫情傳播。

新北市衛生局表示，機動篩檢隊採行抗原快篩，發現陽性再採檢行核酸檢測，並協助安排快篩陽性個案送集中檢疫所或一人一室居家隔離等待檢驗結果。

新北市衛生局表示，機動篩檢隊將以三天為一個周期方式，迅速移動新北市各區提供服務；加上原有18處社區篩檢站，新北市共計有19處篩檢站，總篩檢量能可達5100人。

新北市新增機動篩檢隊，6／10於樹林區啟用：

【機動篩檢隊】

服務醫院：亞東醫院

服務地點：新北市樹林區羌寮市民活動中心

（樹林區保安街二段172號）

服務量能：上、下午各50個名額

服務時間：6／10-6／12 上午09：00-11：30、下午13：30-16：00

現場取號（上午8：30開始，上下午號碼牌統一發放）

(中時 )