新竹縣行動快篩部隊10日前往峨眉鄉，為民眾快篩，總共快篩105人，均為陰性。（莊旻靜攝）

苗栗縣爆發移工群聚感染案件，新竹縣政府為了防堵疫情，近日在寶山鄉、峨眉鄉設立快篩站，10日於峨眉鄉富興隆聖宮前快篩，總共105人參與，採檢結果出爐均為陰性。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣為「竹竹苗防疫作戰聯盟」成員，為了防堵疫情，因此9日在寶山鄉、10日在峨眉鄉，在有確診者足跡行經的地區，為民眾進行快篩，希望降低民眾的擔憂，並防堵疫情。

峨眉鄉長王增忠表示，感謝縣府在第一時間就安排快篩部隊進駐峨眉鄉，鄉公所與衛生所也立即配合，讓足跡有重疊疑慮的民眾登記快篩，由於多10個名額，也讓未登記到的民眾現場報名。

快篩部隊也與當地村長協調安排動線，拉長間隔，也確保減少接觸、交叉感染的風險，由於快篩15分鐘後可得知結果，若為陽性就進行核酸（PCR）篩檢，若再為陽性，會以電話聯繫、安排住院。

楊文科表示，新竹縣共有3組行動快篩部隊，未來如有發生類似狀況，將安排快篩部隊前往社區，也感謝台北榮總新竹分院、鄉公所、衛生所及警方持續協助。

(中時 )