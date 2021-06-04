失智老翁深夜忘回家，霧峰分局大里分駐所員警，找到其家人來載他回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局大里分駐所日前凌晨獲報，有一老翁躺在路旁，員警趕往現場附近，倒是發現一老翁牽著腳踏車，走在文心南路快車道上，經交叉比對確認，原來是失智老翁半夜獨自外出，家屬已心急如焚到處尋找，接到警方通知後，終於如釋重負，萬分感謝。

警方指出，日前凌晨0時30分巡邏時，接獲民眾報案稱大里區文心南路1310號前有一民眾躺在地上，警方立即前往現場，沒發現躺在地上的老翁，倒是發現附近有一老翁牽腳踏車，走在文心南路快車道上，隨即將警車停在老翁後方保護他，並引導老翁至路旁人行道。

老翁僅知道自己的姓名及家住北屯區，自己幾歲及詳細地址則想不起來，但卻沒忘記外出要戴口罩，也表示口渴要喝水，防疫期間，員警先用酒精消毒老翁雙手後，再提供瓶裝水給老翁解渴，並拿出人臉辨識系統，經交叉比對，確認出老翁身分，順利聯繫上家屬前來搭載。

家屬見到老翁，終於放下心中大石，頻頻謝謝員警，並表示老翁患有輕微失智症狀，住家早已搬至霧峰區，但他老是忘記，偶而晚上會自己出去，但這次久久未返家，急得到處尋找時，接到警方的電話，才鬆了口氣。

霧峰分局長陳家銘表示，隨著年齡增長，認知、視力、判斷力及緊急問題解決能力等會隨之退化，家人可多一點陪伴接送，在防疫期間，更要隨時耳提面命，請長輩確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。

(中時 )