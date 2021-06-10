39歲的許維恩今年520公開和小六歲男友王家梁的求婚喜訊，受到許多粉絲朋友的祝福，經常在社群網站與粉絲朋友分享倆人幸福生活，許維恩在個人IG擁有64萬的粉絲追蹤，昨（9日）許維恩在臉書上與粉絲們分享，未婚夫王家梁裸半身的畫面，引起許多粉絲的討論。

昨（9日）許維恩在個人臉書表示：「半夜不睡覺的朋友福利來了！大王的力與美結合。」影片畫面中，可以看到未婚夫王家梁拿著手機對著鏡子錄影，露出結實胸膛與精壯六塊腹肌，更是幽默地自嘲王家梁：「以前就這麼自戀了嗎？」

許維恩日前在IG上分享：「家繼續一起對抗疫情，守護好自己的家園，地球只有一個，用更多的正面能量來面對嚴峻時期。」用愛的能量繼續前進，我們一起加油！隨時隨地做好防護措施，感受得到每一個人現在工作的艱辛，一起努力對抗疫情。

王家梁看到貼文，並在未婚妻許維恩IG底下留言：「我覺得大王要收費了！」倆人在社群網站上甜蜜放閃的模樣，也讓許多喜愛他們粉絲看了好羨慕。許多網友在底下留言回應：「這樣與妳才般配」、「大王這也太養眼了」、「每天看這身材，受得了嗎？」、「看不夠！」、「這才是真正的動胸肌」、「超自戀的！」

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(中時新聞網)