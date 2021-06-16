桃園市16日開放84歲以上長者施打疫苗，八德大忠國小、八德國中2處疫苗接種站排隊人潮都比昨天略少。（賴佑維攝）

桃園市16日開放84歲以上長者施打疫苗，八德大忠國小、八德國中2處疫苗接種站排隊人潮都比昨天略少。工作人員分析，因今天年齡層「較低」、陪伴者少、長者準時抵達，加上里長幾乎總動員到場協助，整體狀況比昨天更順暢。

八德區長邱瑞朝負責大忠國小站，他說，今天原本排定576人，不過至10時30分許已有380人接種，速度比昨天略快。八德戶政事務所主任王瓊慧負責八德國中站，她說，長輩準時抵達，讓人流更好控制，另外也限制內場50人，長輩拿到號碼牌就先到戶外空曠區等待，並維持社交距離長者也都相當配合。她也感謝里長幾乎到場協助，解決里民問題。

八德區大義里長尤金源指出，昨天施打年齡較高，長者很多都要坐輪椅，陪伴者也較多。今天年齡層較低，陪伴者也限於1人。此外八德里長們也都到場幫忙，「這是最好服務里民的機會」，當然義不容辭。

有趣的是，八德國中站撥放老歌、輕音樂幫助長者舒壓，有長輩打完疫苗後久坐在休息區，工作人員上前關心，才知道長輩不是身體不舒服，而是想聽歌才不回家。