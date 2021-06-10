何男攬客訊息。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎正流行，高市鼓山區仍有人敢賭不怕死、無視政府禁令，在Line群組中號召「三缺一」，地點不公開，但暗示在「新地方」和賠率。警方9日晚破獲賭場，現場逮獲主持人何姓男子及3名賭客，怒斥「你們都不會怕齁」，全案依《依傳染病防治條例法》、《社會秩序維護法》裁處，並依賭博罪函送地檢署偵辦。

「欸你們都不會怕齁？屏東那個就是打麻將、害全家人都中（肺炎）...」員警破門進入賭場時，直接怒斥賭客「難道又要成為防疫破口、讓疫情再度傳播出去嗎？」賭客第一時間還心虛辯稱「沒啦～」。

鼓山分局龍華派出所接獲線報，指有人在Line群組邀約打麻將，地點相當神秘，員警查訪後，9日晚間在明誠三路某社區大樓內尋聲破獲該賭場。進入查訪時，就看見何男和3名男子分坐在電動麻將桌前，4人都沒有戴口罩，一旁還有剛剛抽完的菸頭和飲料，桌上的麻將還故意用塑膠袋包裹，賭金全藏到抽屜內。

據了解，何男透過Line成立「鼓山明誠三路麻將歡樂場」，暗示賭場遊戲規則為「200／50、300／50」，吸引賭徒上門。

「你叫來的賭客，都認識嗎？確定都認識嗎？在網路上公開還說都認識！」現場警方要賭客一一把抽屜內的賭資拿出來、放到桌面，賭客陸續拿出一小疊百元或千元鈔，總計4600元。

警方表示，雖然室內4人群聚並未違反中央規定，但聚賭是事實，市長陳其邁也曾強硬聲明取締，全案依《依傳染病防治條例法》第36條規定移送衛生局裁處，聚賭行為另依《社會秩序維護法》裁處，何男則依賭博罪函請地檢署偵辦。

(中時 )