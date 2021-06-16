「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」內政部警政署110年全國模範警察遴選，南投縣政府警察局今年有刑事警察大隊小隊長林瑞挺當選全國模範警察與行政科科長謝建榮當選機關模範警察；因新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒第三級，取消110年警察節相關慶祝活動。

南投縣警察局於15日由局長呂新財，於主管會報暨視訊會議中親自頒發獎座公開表揚，肯定林、謝2員對維護社會治安達成警察任務有極大貢獻，公認是鄉親的守護神，更深獲警政署各級長官肯定，獲選模範警察可說是實至名歸。

警方指出，獲選全國模範警察刑事警察大隊小隊長林瑞挺，109年間偵破多件重大社會矚目案件，計破獲陳嫌槍砲犯罪集團案，查獲犯陳嫌等7人起獲制式槍枝4支；另偵破黃嫌等9人經營第15屆總統、副總統選舉賭盤，查獲賭金4億8000萬元；偵破陳嫌涉嫌殺害女童及遺棄屍體案，各類功績卓著，殊堪楷模。

警方表示，獲選機關模範警察行政科科長謝建榮從警年資達40年，執行「新冠病毒(COVID-19)」防疫工作，任勞任怨，積極完成上級交付任務，勞苦功高，殊堪楷模。

警察局長呂新財除恭賀林、謝2員樹立警察典範的最佳學習標竿，引領警察弟兄向上提升，並在此警察節期許同仁見賢思齊，於執行任務時嚴正執法、勇於任事，以溝通、團隊、專業及效率之方法來改善治安問題，保護民眾安全，做人民最有力的後盾。