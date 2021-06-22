一名27歲網路平台劉姓女直播主，疑為了博吸晴、吵熱度，在特定的直播主聊天群組內散播「台北、新北都封了」假訊息，結果被北市刑警大隊科偵隊查獲，警訊時竟嫁禍給警察，後來又稱是乾哥哥要她說的，因為說不出乾哥哥的真實身份，最後才坦承是自己的發文，警方訊後將她依違反社會秩序維護法函送裁罰。

該名女直播主在通訊軟體群組中稱「台北、新北、都被封了」，面對群組成員質疑「新北市侯友宜、台北市柯P怎麼可能一起封？」、「是你們警察收到，還是全民？」，女直播回訊：「警察」、「我台北的」，最後寫下「不多說了」、「看到一個出來抓一個」。

據「自由時報」報導，北市警察局日前接獲檢舉，指稱有民眾在一群由女直播主組成的通訊軟體群組，散布台北市及新北市因疫情已封城之不實訊息，立即指示刑警大隊清查不實訊息來源與發文者，後來在查出是一名劉姓女直播主，在特的直播主聊天群組散播這個假訊息。

警方查獲後，立即傳喚劉女到案說明，結果發現劉女最近失業待在桃園家中，目前靠網路直播賣東西維生，問她雙北封城聽誰說的，她辯稱是乾哥哥要求在她在特定群組中說的，可是劉女又說不出乾哥哥的真實身分，最後才又改口坦承是自己發文。

警方推測，劉女可能是為了博取同行熱度與吸睛度，才故意製造假訊息，因已違反社會秩序維護法，仍將她移送桃園地方法院簡易庭裁處。