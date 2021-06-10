外埔區大東里里長高芳春於端午佳節暨警察節前夕，致贈40顆燒燙燙的粽子及手工饅頭給外埔分駐所。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全國疫情嚴峻，日前行政院宣布三級警戒延長至28日，面對即將到來的端午佳節卻遇到新冠肺炎疫情搗亂，中央建議民眾不要返家，以免造成疫情擴散。警方在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，犧牲與家人同聚歡渡佳節的時間，台中市外埔區大東里里長高芳春於端午佳節暨警察節前夕，特別致贈40顆燒燙燙的粽子及手工饅頭給外埔分駐所，感謝基層員警在防疫期間對治安、交通付出的辛勞。

大東里里長高芳春表示，為感謝外埔分駐所警方於疫情期間多次協助宣導防疫措施、關懷里民健康情形及加強巡守各公園有無群聚情形，並宣導民眾遵守防疫規範等，特別趕在端午佳節暨警察節前夕贈送粽子給大甲分局外埔分駐所，感謝警方於疫情期間對里民的付出，幫防疫期間辛苦的警察人員加油打氣。

外埔分駐所所長紀適華指出，端午佳節期間，許多警察同仁仍持續堅守崗位奮鬥，感謝大東里高芳春里長，關懷同仁，帶著「家鄉味」的粽子，在佳節前夕，讓警員一解思鄉之情。

紀適華也籲請民眾，因疫情嚴峻，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。

(中時 )