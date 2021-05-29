本土疫情一再延燒，曾召開該機師協調會、討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲，被外界認為是此次疫情破口的禍首。立委昨日質詢時追問指揮中心指揮官陳時中「誰主持機師協調會」，陳時中說，該決策會議是由副指揮官陳宗彥主持。結果，今天(29日)髮夾彎改稱查明後不是陳宗彥，一切決策由他負責。對此，資深媒體人黃光芹踢爆，「從去年到現在機師防疫政策都是陳時中決定的」。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

陳時中今改口稱，「3+11」政策經專業討論，指揮中心的一切決策由他負責。他指出，當天出席會議的單位彙整後向他報告，再交由專家學者研議，過程兼顧飛航及社區安全，並強調陳宗彥未出席相關會議。

黃光芹29日在臉書貼文痛批，其實早在2020年3月18日，陳時中召開「第三次會議」，修訂「國籍航空公司機組人員防疫健康管理措施作業原則」，附帶但書就已「容許航空公司可中斷機組員居家檢疫，安排繼續服勤」。

資深媒體人黃光芹。(本報系資料照)

追查往日記錄，更可知道陳時中一再鬆綁，最終導致防疫破口。到了今年4月26日，陳時中說:原本降成5天時，居家檢疫期間可以派飛，管理上容易混淆，才改成3天。再到5月初，陳時中又說，就算檢疫5天，可能還是很難驗出病毒，但延長到檢疫7天，就非常困難。延長到14天，華航大概就要倒了。

從去年到今年，一直是他的決定! 2020年3月18日，陳時中召開「第三次會議」，修訂「國籍航空公司機組人員防疫健康管理措施作業原則」，附帶但書:容許航空公司可中斷機組員居家檢疫，安排繼續服勤。 陳時中:原本降成5天時，居家檢疫期間可以派... 由黃光芹發佈於 2021年5月29日 星期六

(中時新聞網)