5月31日從台北飛往廈門的立榮航班，一名乘客持篩檢陽性證明竟一路登機抵廈門。國台辦表示，對於立榮航空違反大陸防疫規定讓一名持核酸檢測陽性證明人員登機來廈門，大陸有關部門已經對其進行約談，責令整改，至於這名違規的陳姓台灣居民，將依法嚴肅處理。

國台辦今日以發言人馬曉光名義發出答記者問，馬曉光表示，根據防疫要求，所有搭乘兩岸航線航班的乘客，須持3日內核酸檢測陰性證明登機。

馬曉光表示，對於立榮航空違反大陸防疫規定讓一名持核酸檢測陽性證明人員登機來廈門，大陸有關部門已經對其進行約談，責令整改、堵塞漏洞，不得再發生類似情況。

馬曉光又指，對陳姓台灣居民違反大陸防疫規定搭乘飛機，並填報虛假健康資料，有關方面將依法嚴肅處理。

他說，此事暴露出台灣防疫各環節一系列漏洞，陸方要求台灣有關方面正視這些問題，在維護兩岸民眾生命健康安全上不要造成防疫破口，切實負起責任。

(旺報 )